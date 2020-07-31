نواب يطالبون بعودة صلاة الجمعة فى المساجد..ويؤكدون:لابد من التباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامات..وبرلمانى يقترح أن تكون مدة الخطبة 15 دقيقة

دينية البرلمان تطالب بسرعة عودة صلاة الجمعة في المساجد

مقترح برلماني بعودة صلاة الجمعة مرة أخرى

صحة البرلمان تطالب بتطبيق ضوابط الصلوات الخمس على الجمعة









طالب عدد من النواب بضرورة عودة صلاة الجمعة فى المساجد مرة أخرى ، حيث أكدوا على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين وارتداء الكمامات، على أن يقوم كل مصل بأخذ سجادة الصلاة الخاصة به معه إلى المسجد ، واقترحوا ألا تزيد تكون خطبة الجمعة عن 15 دقيقة وتكون الصلاة في 5 دقائق، وبالتالي تكون مدة صلاة الجمعة بالخطبة 20 دقيقة فقط.









فى البداية طالب النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان وزير الأوقاف بضرورة التعجيل بعودة صلاة الجمعة فى المساجد، مثل ما قامت الدول العربية بإعادة فتح جميع المساجد.





وأشار الجندى لـ"صدى البلد" إلى أن المواطن المصرى أكثر دراية بأهمية الصلاة فى المساجد، وسيراعى كل الإحتياطات اللازمة لأداء صلاة الجمعة فى المسجد ، قائلا :" ولا نلقى بأيدينا فى التهلكة".





وتابع: المصريون سيحافظوا على المسافات الإجتماعية المطلوبة، مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية مثل إرتداء الكمامات ، وبالتالى فلا ضير من فتح المساجد فى صلاة الجمعة.





واقترح النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بعض الضوابط والآليات للعودة التدريجية لـ صلاة الجمعة، وذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف نيتها استئناف الجُمع، بعد تعليقها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وطالب النائب عمر حمروش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بألا تزيد تكون خطبة الجمعة عن 15 دقيقة وتكون الصلاة في 5 دقائق، وبالتالي تكون مدة صلاة الجمعة بالخطبة 20 دقيقة فقط.

كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدينية و الأوقاف، بالبرلمان، ضرورة أن تكون هناك مسافات آمنة بين المصلين، وتكون الأعداد محدودة، موضحًا: "تكون هناك مسافات آمنة بين كل مصلٍ والآخر، حتى يمتلئ المسجد بالمصلين، على أن تقتصر الخطبة عليهم".

كما أشار عضو مجلس النواب إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الأوقاف عند العودة لفتح المساجد، حيث كل مصلٍ يكون له سجادته الخاصة، إلى جانب ارتداء الكمامة.

وأكد النائب على ضرورة وعي المواطنين وأنه محور الارتكاز في نجاح عودة صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك ثبت عندما اتخذت وزارة الأوقاف قرارًا بإعادة فتح المساجد مرة أخرى.





وطالب النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بعودة صلاة الجمعة فى المساجد بنفس ضوابط الصلاة فى الصلوات الخمس فى المساجد.





وأضاف المشد لـ"صدى البلد" أن هذه الضوابط تتمثل فى مراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين وارتداء الكمامات، على أن يقوم كل مصل بأخذ سجادة الصلاة الخاصة به معه إلى المسجد.





واقترح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن تكون مدة خطبة صلاة الجمعة قصيرة بحيث تصبح ربع ساعة فقط، منعا للتزاحم بين المصلين بسبب طول مدة الخطبة.





كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كلفت وزارة الأوقاف بإعداد تصور لكيفية عودة صلاة الجمعة مرة أخرى فى مساجد الجمهورية.