قبل ساعات من العيد.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط..صور

شنت مديرية امن دمياط ، تحت اشراف اللواء خالد ابراهيم مدير الامن ، قبل ساعات من عيد الاضحى المبارك ،حملة مكبرة على الاسواق والمجازر ، لضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة والفاسدة والذبح خارج المجازر الحكومية.
أسفرت الحملة المكبرة المشكلة من مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ، عن ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى مذبوحة خارج المجازر الحكوميه باحد محال الجزارة بمركز كفرسعد.
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تم التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة وتحرير المحضر رقم المحضر رقم8408 جنح كفر سعد ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
تاتى الحملة ، فى اطار زيادة المرور والرقابة من قبل مباحث التموين وتكثيف التفتيش علي محلات الجزارة لضرورة منع الدبح خارج المجازر الحكومية للوصول لغذاء آمن للمواطنين.