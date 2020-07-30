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محافظات

قبل ساعات من العيد.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط..صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:40 م
قبل ساعات من العيدضبط
قبل ساعات من العيد"ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط
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زينب الزغبي
شنت مديرية امن دمياط ، تحت اشراف اللواء خالد ابراهيم مدير الامن ،  قبل ساعات من عيد الاضحى المبارك ،حملة مكبرة على الاسواق والمجازر ، لضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة والفاسدة  والذبح خارج المجازر الحكومية.

أسفرت الحملة المكبرة المشكلة من مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ، عن ضبط  نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى مذبوحة خارج المجازر الحكوميه باحد محال الجزارة بمركز كفرسعد.


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تم التحفظ على كمية اللحوم المضبوطة  وتحرير المحضر رقم المحضر رقم8408 جنح كفر سعد ، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

تاتى الحملة ، فى اطار زيادة المرور والرقابة من قبل مباحث التموين وتكثيف التفتيش علي محلات الجزارة لضرورة منع الدبح خارج المجازر الحكومية للوصول لغذاء آمن للمواطنين.
قبل ساعات من العيد.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط..صور
قبل ساعات من العيد.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط..صور
قبل ساعات من العيد.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط..صور
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