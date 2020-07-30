قبل ساعات من العيد.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بدمياط..صور

شنت مديرية امن

، تحت اشراف اللواء خالد ابراهيم مدير الامن ، قبل ساعات من عيد الاضحى المبارك ،حملة مكبرة على الاسواق والمجازر ، لضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة والفاسدة والذبح خارج المجازر الحكومية.