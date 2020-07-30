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مرأة

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:32 م
مرضى القولون
مرضى القولون
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نهى هجرس
يؤدي القولون العديد من الوظائف الأساسية، فهو لا يساعد فقط في التخلص من البراز ولكنه يستخرج الملح والماء من الفضلات قبل إفرازها، ويحافظ على الأس الهيدروجيني ويحارب البكتيريا الضارة، ويمكن أن يتسبب خلل القولون في حدوث آثار صحية خطيرة مثل الحساسية الجلدية وحصوات المرارة وأمراض القلب وما إلى ذلك. 

ووجد الكثيرون أن إجراء تطهير القولون وسيلة وقائية سهلة لتجنب مشاكل القولون في المستقبل، ووفقًا لما قدمه موقع " squattypotty" إليكم أبرز الطرق الطبيعية لتطهير المعدة.

العصائر باستخدام التفاح والليمون
التفاح والليمون غنيان بالعناصر الغذائية التي تحسن عمل الجهاز الهضمي مثل الفيتامينات C & A ومضادات الأكسدة والألياف، ويمكنك صنع عصائر لذيذة من هذه الفاكهة:

خذ نصف كوب من عصير التفاح ، وأضف ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل.
اخلطه مع نصف كوب من الماء الدافئ. 
يمكنك شرب هذا المزيج مرة واحدة يوميًا للمساعدة على إزالة السموم من القولون وتشجيع الهضم السليم.


تناول الأطعمة الغنية بالألياف
الألياف ممتازة للحفاظ على صحة الأمعاء وتطهير القولون من خلال التخلص من الفضلات خارج الجسم، ويمكنك تضمين الحبوب مثل  الفاصوليا والعدس والكينوا ودقيق الشوفان  أو الخضار مثل  البازلاء والخرشوف وبراعم بروكسل، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما يساعد التوت والمانجو والتين وجوز الهند على تغذية القولون.


بذور الشيا والكتان
كل من هذه البذور هي أطعمة فائقة غنية بالألياف، كما أنها تحتوي على  أحماض أوميجا 3 الدهنية  التي تقلل من التهاب القولون وتزيل السموم المتراكمة، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من البذور في الماء وشرب الخليط أو عمل بودنغ أو رشها على السلطة.  

انقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في كوب واحد من الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتمكن الألياف من أداء وظيفتها المثلى عن طريق امتصاص الماء
اخلط البذور في كوب واحد تقريبًا من الزبادي
استهلك هذا الخليط 4 مرات في اليوم لمدة 4 أسابيع تقريبًا لتنظيف الأمعاء.
هناك  أيضًا مكملات تطهير مختلفة  للقولون متاحة في السوق. 

يعد إجراء تطهير القولون أمرًا حيويًا لأنه لا يقضي فقط على البكتيريا ويحسن الهضم ، ولكنه أيضًا يعزز فقدان الوزن ويمنع الأمراض المختلفة.
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