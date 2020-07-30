لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

تناول الأطعمة الغنية بالألياف





بذور الشيا والكتان

كل من هذه البذور هي أطعمة فائقة غنية بالألياف، كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل من التهاب القولون وتزيل السموم المتراكمة، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من البذور في الماء وشرب الخليط أو عمل بودنغ أو رشها على السلطة.





انقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في كوب واحد من الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتمكن الألياف من أداء وظيفتها المثلى عن طريق امتصاص الماء

اخلط البذور في كوب واحد تقريبًا من الزبادي

استهلك هذا الخليط 4 مرات في اليوم لمدة 4 أسابيع تقريبًا لتنظيف الأمعاء.

هناك أيضًا مكملات تطهير مختلفة للقولون متاحة في السوق.



