الطريقة المثالية لتنظيف البشرة بالبخار في العيد

كنت تبحثين عن طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل، والقيام بعمل حمام بخار مثالي بأبسط الطرق والوسائل، تعرفي على الطريقة الصحيحة.





لتر من الماء النقي

3 أكياس من زهر البابونج

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر أو زيت البرتقال

ربع كوب من أوراق النعناع الطازجة

ماسك طبيعي مناسب لنوع بشرتك

وعاء نظيف واسع من الأعلى غير بلاستيكي

منشفة نظيفة كبيرة لتغطية رأسك

منشفة صغيرة لمسح وجهك









مرطب طبيعي

مراحل عمل حمام البخار للبشرة في المنزل





بدايةً قومي بإزالة آثار المكياج والأوساخ والزيوت عن بشرة وجهك باستخدام التونر المناسب، ومن ثم قومي بغلي ليتر من الماء النقي لمدة 3 دقائق، ومن ثم أضيفي أكياس زهر البابونج، واتركيها لمدة 5 دقائق فقط ومن ثم أزيليها وأطفئي النار تحت الوعاء وضعيه على الطاولة، ومن ثم قومي بإضافة أوراق النعناع على الوعاء، ومن ثم ضعي منشفة على رأسك ووجهي بشرة وجهك على الوعاء، يجب أن يكون بعد وجهك عن الوعاء 10 سم على الأقل، ومن ثم اتركيه لمدة تتراوح بين 5 دقائق و 10 دقائق لا أكثر، ومن ثم قومي بتطبيق القناع الذي ترغبين بتطبيقه كقناع الطين أو ماسكات تقشير الوجه، واتركي هذا القناع لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، ومن ثم قومي بإزالة الماسك وتنظيف بشرتك بالتونر المناسب مع الماء البارد (هذا الفارق في الحرارة يؤدي إلى تضيق مسام بشرة الوجه وكما يمكنك مسح وجهك بعصير الليمون الطازج)، وفي النهاية لا بد من ترطيب البشرة بالمرطبات الطبيعية مثل جل الصبار المناسب للبشرة الدهنية وزبدة الشيا المثالية لذوات البشرة الجافة.