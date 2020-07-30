أكلات العيد يمكن تقديمها بطرق مختلفة وشهية، ولذلك إليكي طريقة عمل فخذة ضاني بالفرن.





المقادير

فخدة خروف مفتوح

البهارات:

عود صغير من القرفة

ملعقة كبيرة من بهارات اللحمه

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل

حبات من الهيل

نصف ملعقة من حب الخردل

للتتبيلة:

ستة فصوص من الثوم

حبة بصل متوسطة الحجم

ربع كوب من أوراق النعناع الأخضر

نصف حزمة بقدونس

ملعقة من الملح

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود









طريقة التحضير

نضع القرفة في مقلاة واسعة، ثم نضيف إليها كلًاّ من: بهارات اللحمه والفلفل ، والكزبرة، والقرنفل، والهيل والخردل ونحركها لتختلط مع بعضها، ثم نرفعها عن النار، ثم نطحن البهارات جيدًا، ونحفظ البهارات في برطمان زجاجيّ مغلق نشعل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.





نحضر صينيّة شوي مغطاة بشبك، ونحضر خيطًا قطنيًا لربط اللحم.





للتتبيلة: نضع كلًاّ من: الثوم، والبصل، والنعناع، والبقدونس وزيت الزيتون، والملح والفلفل في وعاء، ثم نضيف ملعقة صغيرة من خليط البهارات ونخلط المكونات في الخلاط الكهربائي، حتى يتكون لدينا خليط ناعم، ثم نتركه جانبًا.





نضع فخذ الخروف المفتوح على صينية واسعة، ثم نضع البهارات مع ملعقة صغيرة من الملح في طبق صغير، ونقلبه ليمتزج جيدًا، ونوزع الخليط على الفخذ، بحيث يغطي جميع جوانبه ثم نضع خليط الثوم في وسط اللحم، ونربطه جيدًا باستخدام الخيط ثم نضع فخذ اللحم على الشّبك، ثم ندخله للفرن ونتركه لمدة 15 دقيقة، ثم نغلفها بورق الفويل، ونترك الفخذ لمدة تتراوح من ساعة ونصف إلى ساعتين مع المراقبة والتقليب.





بعد انقضاء نصف ساعة من وقت إنضاج الفخذ ننزع الفويل عنه، ثم نرشّ عليه الملح وزيت الزيتون ونتركها لمدة ساعة أخرى حتى انقضاء المدة. بعد أن ينضج الفخذ نخرجه من الفرن، ونتركه يبرد لمدة 10دقائق ثم نضع الفخذ في طبق التقديم، ثم نقدمه بجانب الخضار والسلطات حسب الرغبة