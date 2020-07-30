خالد عليش: عملت عملية جراحية صغيرة إمبارح

أعلن الممثل والمذيع خالد عليش عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه قام بإجراء عملية جراحية أمس الأربعاء.





وكتب خالد عليش قائلا: " عملت عملية جراحية صغيرة امبارح بسبب فتق في السرة والحمدلله عدت علي خير .. ادي اخرتها اتفتقت".





وانهالت عليه التعليقات كالتالى :





-الف سلامة يا نجم .

-ربنا يقومك بالسلامة يا خالد .





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يذكر أن خالد عليش يقدم أحد البرامج التليفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.





وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.