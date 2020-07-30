تعرف على سر وجود قطع إسفنج على أبواب السيارات الجديدة





ولحمايتها الجيدة لأبواب السيارات، يعمد كثير من ملاك السيارات إلى ترك هذه الإسفنجات فترة طويلة قد تصل لشهور من دون نزعها وهناك تفسير آخر لعدم نزع قائدي السيارات للإسفنجات الزرقاء، لدلالتها على كون السيارة لا تزال جديدة، وأنه قد تم شراؤها مؤخرًا.





لكن ينصح الخبراء بإزالة هذه الإسفنجات عند استلام السيارة من قبل العميل، لكي لا يسبب ملصق الإسفنج ضررا على مجسم باب السيارة بعد فترة طويلة من وجوده لأنه عندما يجف بسبب الشمس والعوامل الجوية يصبح جافا جدا ويضر الطلاء.

لا يدري كثير من الأشخاص أهمية وجود قطع من الاسفنج ملتصقة على أبواب السيارات الجديدة، ويتساءلون عن سبب وجودها، وهل يجب انتزاعها بعد شراء السيارة أم لا .تضع شركات السيارات هذا الإسفنج للحفاظ على السيارات من الصدمات والخدوش خصوصا لضيق المكان خلال عملية الشحن والجمارك والتصدير.تتزاحم السيارات وتكون معرضة بصورة كبيرة للاحتكاك عند فتح باب السيارة من قبل موظف الشحن عند شحنها وإنزالها من البواخر، كي يتم تسليمها للتجار ( الوكيل ) بحالة سليمة.