سلوكيات خاطئة تؤدي لتلف بطارية السيارة تجنبها





لذلك يجب تنظيف البطارية والاعتناء بها لتعيش اطول مدة ممكنة وهناك العديد من الأسباب تؤدي إلى تلف البطارية وفي هذا السياق نستعرض هذا الموضوع .







اسباب تلف البطارية :

