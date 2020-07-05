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سيارات

سلوكيات خاطئة تؤدي لتلف بطارية السيارة تجنبها

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:01 م
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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اشرف عطية
كما نعرف ان بطارية السيارة لها الكثير من المهام الحيوية في تشغيل وتدوير العديد من اجزاء السيارة، ومنها المحرك وطرمبة الوقود والمصابيح والأجهزة الكهربائية بالسيارة وحتي التكييف يعتمد اعتماد كلي علي البطارية فبدونها تتوقف السيارة تماما .

لذلك يجب تنظيف البطارية والاعتناء بها لتعيش اطول مدة ممكنة وهناك العديد من الأسباب تؤدي إلى تلف البطارية وفي هذا السياق نستعرض هذا الموضوع .

اسباب تلف البطارية :

-غلق السيارة مع ترك المصابيح مضاءة، أو إشارة الانتظار أو ترك الأجهزة التي تعتمد على الكهرباء في وضع التشغيل لفترات طويلة مما يجهد البطارية .

- في حال تعرض الدينامو لبعض المشاكل والأعطال فإنه يؤدي إلى تلف البطارية في حال عدم إصلاحه على الفور أو تغييره لانها تعتمد علي الكهرباء الاتية من الدينامو .

- تجاهل تنظيف البطارية خصوصا مع مرور الوقت تتراكم الأملاح والمواد الكيميائية على كابلات البطارية، وهو ما يمنع التوصيل الجيد للكهرباء إلى البطارية ويؤدي إلى ضعفها ويتسبب في تلفها، لذا يجب الاعتناء بتنظيف البطارية وغسلها بصفة مستمرة.
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