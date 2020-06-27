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سيارات

طرق استخدام المساعدة لتشغيل بطارية السيارة الضعيفة

السبت 27/يونيو/2020 - 04:02 م
طرق استخدام المساعدة
طرق استخدام المساعدة لتشغيل بطارية السيارة الضعيفة
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اشرف عطية
من اكثر الاعطال التي تصيب السيارة هو تلف البطارية فهو امر مزعج بالنسبة للكثير من قائدي السيارات خصوصا السيارات الاوتوماتيك لعم قدرتهم علي تشغيلها بقوة الدفع بظرا للفتيس وعدم قدرتهم على تشغيل السيارة، وتظهر هكذا مشاكل غالبًا مع السيارات المعتمدة على بطاريات انتهي عمرها الافتراضي في هذه الحالة يلجأ كثير من السائقين لتشغيل السيارة باستخدام طريقة الاستعانة بتيار كهربائي من سيارة اخري .

طريقة الاستعانة بتيار كهربائي من سيارة اخري تعتمد على بدء الدوران عن طريق كابل توصيل تيار كهربي من سيارة اخري و معروف بأسم كابل البطارية فيتم توصيلة بالبطارية و من ثم تعمل السيارة .

يجب اتخاذ الحذر عند استخدام الكابل، حيث أنه قد لا يتوافق مع المحرك، لذا يجب مراجعة دليل التشغيل لمعرفة التعليمات الخاصة باستخدام الكابل المناسب لعملية التوصيل وبدء الدوران، وغالبًا ما تعتمد السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي على بطارية بجهد 12 فولت.

يجب استخدام الكابل بكويلات تثبيت تفاديا لحدوث بعض الأضرار ومنها الإصابة بصعق كهربائي، كما يجب أن لا تبتعد السيارتين مسافة كبيرة عند توصيلهم معًا، حتى لا يتم جذب كابل التوصيل بشدة أثناء التوصيل، مع مراعاة غلق جميع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية قبل بدء عملية التدوير لتجنب تلفها او تأثرها بتذبذب التيار .

 خطوات استخدام كابل البطارية :

1- قم بتركيب مشبك الكابل الأحمر على القطب الموجب لبطارية السيارة المستقبلة

2- قم بتركيب القطب الموجب على البطارية المانحة، ويتم ربط الكابل الأسود على القطب السالب للبطارية المانحة، ثم قم بتثبيت كماشة القطب للكابل الأسود على النقطة الأرضية في السيارة المستقبلة

3- قم بتشغيل السيارة المانحة لمدة عشر دقائق

4-قم ببدء تشغيل السيارة المستقبلة، وعند تشغيل المحرك قم بإزالة الكابلات في ترتيب عكسي لطريقة التوصيل، ثم قم بالسير بالسيارة لمسافة طويلة تسمح بشحن البطارية مرة أخرى لتجنب تفريغها من الشحنة .
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