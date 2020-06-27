طرق استخدام المساعدة لتشغيل بطارية السيارة الضعيفة





خطوات استخدام كابل البطارية :







1- قم بتركيب مشبك الكابل الأحمر على القطب الموجب لبطارية السيارة المستقبلة







2- قم بتركيب القطب الموجب على البطارية المانحة، ويتم ربط الكابل الأسود على القطب السالب للبطارية المانحة، ثم قم بتثبيت كماشة القطب للكابل الأسود على النقطة الأرضية في السيارة المستقبلة

3- قم بتشغيل السيارة المانحة لمدة عشر دقائق





4-قم ببدء تشغيل السيارة المستقبلة، وعند تشغيل المحرك قم بإزالة الكابلات في ترتيب عكسي لطريقة التوصيل، ثم قم بالسير بالسيارة لمسافة طويلة تسمح بشحن البطارية مرة أخرى لتجنب تفريغها من الشحنة .