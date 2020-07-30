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سيارات

تعرف على أنواع بطاريات السيارات وكيفية صيانتها

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن البطارية تولد الطاقة الكافية لتحريك السيارة عن طريق تفاعل حمض الكبريتيك على صفائح الرصاص  كما تحتوي بطارية السيارة على أقطاب سائلة من الصوديوم المعدني والكبريت ويتم فصلها بواسطة إلكتروليت صلب يتكون بشكل رئيسي من الألومينا.. وفي هذا التقرير سنتحدث عن أنواع  بطارية السيرة وكيفية الحفاظ عليها
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من أهم أنواع البطاريات هو بطاريات البدء والإضاءة وتعمل هذه البطارية على بدء تشغيل السيارة وتوفر أيضا الطاقة الكافية للإشعال  والأضواء والراديو كما تتمتع بدورة  شحن قصيرة كما يمكنها توصيل الطاقة في فترات زمنية قصيرة ، وتوفر حوالي 12.6 فولت بشحن كامل.

وسنجد أن بطاريات دورة طويلة مناسبة تمام لوسائل النقل البحرية والسيارات الترفيهية الصغيرة وسيارات الجولف لأنها توفر طاقة مستدامة على مدة فترات زمنية طويلة .

اما بطاريات الرصاص المنظمة ذو الصمام  أو بطارية الجل فهي لا تتطلب إضافة الماء لخلايا البطارية وهي قابلة لإعادة الشحن ولا تحتاج إلى صيانة

بالنسبة لبطاريات أيون الليثيوم تستخدم فهي  في السيارات الهجينة والكهربائية وتستمر دورتها لمدة 3 سنوات وتزن هذه البطاريات أقل من بطاريات السيارات الأخرى التي لها نفس الطاقة

اما بالنسبة لصيانة البطارية يمكن لصاحب السيارة سحب أطراف البطارية وتنظيفها  ثم شحن البطارية مرة أخرى واستخدام جهاز اختبار البطارية جهاز الفولتميتر ويجب أن يكون الجهد بين 14و14.5 وذلك للتأكد من انها تختزن الشحنات الكهربائية


كما يجب التأكد من أن الكابلات بعيدة عن شفرات المروحة وأجزاء السيارة المتحركة الأخرى وتغطية طرف البطارية الموجب بقطعة قماش حتى لا تلمسها عن طريق الخطأ مع  استخدم المشابك المسبار الأحمر بالكابل المنفصل والمسبار الأسود بطرف البطارية السالب ثم قم بتدفق التيار عبر العداد إلى السيارة مما يتيح للعداد قياس التيار.
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يجب أن يتم استخدام مشبك قصاصة لتوصيل المسبار الأسود مع الأحمر ببعضها البعض أثناء الحركة حتى تبقى لسيارة موصولة ببطارية السيارة.
  إذا لم تعمل بطارية السيارة بعد تنظيفها وشحنها فهذه تتطلب استبدال ببطارية السيارة جديدة فورًا بأقرب مركز صيانة للسيارات للتأكد من تشغيل البطارية قبل السير

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