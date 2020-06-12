تعرف على كل شيء عن بطارية السيارة الكهربائية

لجأت الكثير من شركات السيارات حول العالم هذه الأيام إلى صناعة السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطارية لدخول هذا العصر الجديد فى صناعة السيارات، حيث تزداد جماهيرية هذه السيارة بشكل ملحوظ هذه الفترة ، وجميع الشركات تحاول أن تجذب المزيد من العملاء للخروج من أزمة فيروس كورونا.





وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على كل ما يخص البطارية المتواجدة داخل السيارة الكهربائية من مميزات وطريقة العمل والعيوب وتوفيرها للطاقة.

اقرأ أيضا :

سعر أول سيارة عائلية كهربائية من فولكس فاجن

مميزات وعيوب بطارية السيارة الكهربائية:

لا شيء يعمل مع السيارة الكهربائية بدون البطارية. إنه قلب التنقل الإلكتروني ،. يعود الفضل فقط إلى تخزين الطاقة الأكثر حداثة أن الطرق من برلين إلى هامبورغ (حوالي 300 كم) مع شحن بطارية واحدة لم تعد مشكلة بالنسبة للعديد من السيارات الكهربائية. ومع ذلك ، لا يمكن للسيارات الكهربائية مواكبة نطاقات محركات الاحتراق الداخلي ، وهذا هو السبب في أن أبحاث البطاريات على قدم وساق. لا يرغب العديد من مصنعي السيارات في تفويت أي خطوات تطوير هنا وبالتالي يقومون بإنشاء مراكز الكفاءة والمصانع الخاصة بهم لبطاريات السيارات الكهربائية.





اقرأ أيضا:

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور





انخفاض أسعار البطاريات الكهربائية:

في السنوات العشر الماضية وحدها ، انخفضت تكلفة بطاريات أيونات الليثيوم بأكثر من 80 في المائة. يتم حساب تكاليف البطارية لكل كيلوواط / ساعة من السعة ، أي كلما زادت طاقة البطارية ، كلما زادت تكلفتها. في عام 2017 ، كان سعر كيلووات ساعة أقل بقليل من 200 يورو (في عام 2007 كان 1000 يورو جيد). لذلك ، ليس من المستغرب أن سعر Tesla Model S 100D مع بطاريته 100 كيلووات ساعة يتجاوز 100000 يورو - بعد كل شيء ، تمثل البطارية بالفعل حوالي 20000 يورو من التكاليف.

العناية المناسبة ببطاريات السيارة الكهربائية

بطاريات الليثيوم أيون بسعة 20 إلى 60 كيلو واط ساعة مثبتة حاليًا في جميع السيارات الكهربائية الشائعة. ميزة هذه التكنولوجيا: مقارنة بالبطاريات الأخرى ، يمكن لليثيوم تخزين كميات كبيرة من الطاقة بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك ، بطاريات الليثيوم أيون أكثر متانة ، ولا يوجد أي تأثير للذاكرة. ببساطة ، يعمل التخزين عن طريق تضمين أيونات الليثيوم المشحونة بشكل إيجابي في الجرافيت. عندما يتم شحن البطارية ، "تهاجر" الأيونات من خلية الليثيوم المشحونة بشكل إيجابي إلى خلية الجرافيت المشحونة سلبًا. يتم عكس هذه العملية عند التفريغ.

مدة الشحن لبطاريات السيارة الكهربائية :

اعتمادًا على سعة البطارية ، تختلف أوقات شحن بطاريات السيارة الكهربائية. ومع ذلك ، فإن معظمها لديه وظيفة الشحن السريع ، والتي تمكن من إعادة مستوى الشحن في عمود الشحن السريع الخاص إلى حوالي 80-90 في المائة خلال نصف ساعة ، وتستغرق العملية في المقبس المنزلي وقتًا أطول من صندوق الحائط.

ما هو عمر بطاريات السيارات الكهربائية :

يعتمد عمر بطارية السيارة الكهربائية على العديد من العوامل. عدد دورات الشحن ، ونوع الشحن (الشحن السريع) ، حتى أسلوب القيادة والعوامل الخارجية تؤثر على الشيخوخة. كقاعدة ، تستمر بطارية السيارة الكهربائية حوالي ثماني إلى عشر سنوات. حتى ذلك الحين ، لن تنكسر البطارية فجأة ، فهذا يعني فقط أن قدرة الشحن ستنخفض بشكل كبير. عادة ما يتم تقليل النطاق بنحو الثلث. كلما كبرت بطاريات السيارات الكهربائية ، كلما تغيرت المواد بسبب عمليات الشحن والتفريغ المستمرة. بمرور الوقت .

ما هي أسعار بطاريات السيارات الكهربائية؟

وفقًا لمسح أجرته شركة الاستشارات الإدارية والاستراتيجية McKinsey & Company ، انخفضت أسعار بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 80 بالمائة بين عامي 2010 و 2016. حوالي 230 دولارًا مستحقًا لكل كيلوواط ساعة (كيلوواط ساعة). في مثال بطارية بسعة 60 كيلووات في الساعة ، يجب أن تتوقع حوالي 14000 دولار لبطارية. السيارات الإلكترونية (لا تزال) أغلى بكثير من محركات البنزين المماثلة فقط بسبب تكاليف البطارية. حسبت ADAC أن السيارة الكهربائية توفر حوالي 30 يورو شهريًا مقارنة بمحرك بنزين مماثل. ويستند ذلك إلى سعر وقود يبلغ 1.30 يورو لكل لتر من سوبر وسعر كهرباء 28 سنتًا لكل كيلوواط / ساعة. ومع ذلك ، يجب أن يكون استهلاك السيارات الإلكترونية أعلى بسبب شيخوخة البطارية.

ما هي تقنيات البطاريات الموجودة؟

التكنولوجيا السائدة في بطاريات السيارات الكهربائية هي بطاريات ليثيوم أيون. ومع ذلك ، هناك عدد لا يحصى من التركيبات والمتغيرات التي تختلف في كثافة الطاقة (النطاق) والأداء (سرعة القيادة). شيء واحد واضح: لا يوجد شيء مثل "بطارية ليثيوم أيون". التحسينات على عامل واحد تعني الخسائر في مكان آخر. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة كان هناك الكثير من التقدم في البحث ، بحيث زادت كثافة الطاقة للبطاريات على وجه الخصوص بشكل كبير. من أجل تحسين نطاق السيارات الكهربائية ، يقوم العديد من الشركات المصنعة بتطوير حلول بموسعات النطاق التي تعمل بالبنزين أو الغاز وإعادة شحن تخزين الطاقة أثناء القيادة.