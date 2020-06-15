كيف تختار أفضل أنواع البطاريات للسيارة؟

من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة هما البطارية والكاوتش وتناولنا في موضوع سابق كيفية اختيار كاوتش لسيارتك وماذا تعني الارقام المدونة عليه وسنتاول في موضوعنا اليوم ما هو الفرق بين البطارية السائلة والجافة وما الأفضل للسيارة.
مميزات البطارية السائلة :
1- تتكون البطارية السائلة من عدد من الألواح، ويحتوي كل لوح على قطبين من الرصاص وأكسيد الرصاص أحدهما سالب والآخر موجب، وجميعها مغمور بمحلول الكبريتيك المركز والماء المقطر.
2- يصل عمر البطارية السائلة الافتراضي إلى سنتين ونصفين، ويتخلل تلك المدة صيانات دورية للحفاظ على كفاءتها مثل إعادة ملء الخزانات بالماء المقطر، وإعادة شحنها عند فراغها.
3-تمتاز البطارية السائلة برخص سعرها مقارنة بالبطاريات الجافة.
عيوب البطارية السائلة :
2- قصر عمرهاالافتراضي
3- احتياجه الدائم للصيانة
مميزات البطارية الجافة :
1- ليس معني كلمة جافة انها لا تحتوي علي سوائل فهي تحتوي على سوائل كبريتية إلا أنها محكمة الغلق ولا تحتاج إلى الصيانة بشكل اعتيادي مثل البطارية العادية.
2- يصل عمر البطارية الجافة إلى نحو خمس سنوات، ولا تحتاج إلى صيانة .
3- لا تتسبب البطارية الجافة في انبعاث أبخرة أو عوادم كبريتية حارقة.
عيوب البطاربات الجافة :
لا يوجد لها اي عيوب سوي ارتفاع سعرها
أيهما افضل لسيارتك؟
البطاريات الجافة هي الافضل لسيارتك بالطبع لانها تعمل بكفاءة
عالية بعكس البطاريات السائلة التي تتأثر بدرجات الحرارة فضلًا عن خلوها من
الانبعاثات الكربونية التي تضر بالسيارة.