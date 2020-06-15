كيف تختار أفضل أنواع البطاريات للسيارة؟

من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة هما البطارية والكاوتش وتناولنا في موضوع سابق كيفية اختيار كاوتش لسيارتك وماذا تعني الارقام المدونة عليه وسنتاول في موضوعنا اليوم ما هو الفرق بين البطارية السائلة والجافة وما الأفضل للسيارة.

مميزات البطارية السائلة :

1- تتكون البطارية السائلة من عدد من الألواح، ويحتوي كل لوح على قطبين من الرصاص وأكسيد الرصاص أحدهما سالب والآخر موجب، وجميعها مغمور بمحلول الكبريتيك المركز والماء المقطر.

2- يصل عمر البطارية السائلة الافتراضي إلى سنتين ونصفين، ويتخلل تلك المدة صيانات دورية للحفاظ على كفاءتها مثل إعادة ملء الخزانات بالماء المقطر، وإعادة شحنها عند فراغها.

3-تمتاز البطارية السائلة برخص سعرها مقارنة بالبطاريات الجافة.

عيوب البطارية السائلة :

1- ينتج عن عمل البطارية أبخرة كبريتية تتسبب في تلف بعض أجزاء من حوض المحرك والشاسيه .