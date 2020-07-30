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مفتي الديار المصرية: صك الأضحية لا حرج فيه شرعا.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:14 م
مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية
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محمود محسن
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن الفتوى أكدت أن تقسيم الأضحية يكون إلى ثلاث جهات ثلث للمضحي وأهل بيته وثلث للأقارب وثلث للفقراء والمساكين.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مر عيد أضحى في وقت الشدة فأمر الرسول المسلمين بألا يدخروا فى الأضاحي وأن يتم توزيعها.

وتابع مفتي الديار المصرية أنه لا مانع شرعا في الاحتفاظ بالأضحية كاملة للمضحي أو أن يتم توزيعها كاملة ولا يحصل منها على شيء.

وأشار علام إلى أن صك الأضحية لا حرج فيه شرعا لأنه نيابة عن المضحي، مؤكدا أن الوكيل عليه التزامات أن يختار الأضحية وفقا للمعايير الشرعية وأن يذبح في الوقت المحدد شرعا وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة.

وأردف مفتي الديار المصرية: أنا على تواصل مع المؤسسات التى تنوب عن المضحين وهى على درجة عالية من الشفافية والاتقان فى اختيار الأضحية والذبح وطريقة التوزيع.
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