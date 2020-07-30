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مفتي الجمهورية: يجوز للمضحي الذبح بنفسه حال امتلاك الفنيات.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:37 م
مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية
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محمود محسن
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إنه إذا كان المضحي لديه مهنية وفنيات خاصة بالذبح فيستحب أن يذبح أضحيته بنفسه، مؤكدا ان المهنية تقتضي التعامل الأخلاقي مع الذبيحة.


وأضاف علام خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يجب أن يتم ذبح الاضاحي بمنطق اعمال الرحمة مع هذا الحيوان، مشيرا إلى انه يجب أن تكون السكين حادة وأن يحسن الذبح.

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وتابع مفتي الديار المصرية أنه يجب على من يذبح الأضحية ألا يعذبها وأن يسقيها ماء قبل عملية الذبح.


وأشار علام إلى أنه يجب أن لا يتم إلقاء مخلفات الذبيحة فى الشوارع، وأن تلقى في الأماكن المخصصة لها وأن يتم التعامل بتحضر. 


وأشار إلى أنه من أراد الحج في ظل ظروف الجائحة فيستحب أن ينفق أمواله في قضاء حوائج الناس.
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