فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشا للأطفال في إجازة الدراسة| تفاصيل

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، ورشا فنية لليوم الواحد للأطفال والشباب والطلائع، ضمن انشطة الكلية التى تقام فى إجازة اخر العام الدراسى 2019 / 2020 .













اقرأ أيضا:













تهدف هذه الورش الفنية و الانشطة الى تنمية الحس والارتقاء به وبالوعى الفنى لدى الشباب والاطفال فى المجتمع واستثمار امكانيات البيئة المحيطة لتنفيذ أشكال فنية تعمل على نشر الذوق والجمال من خلال أعمال فنية وأفكار إبداعية يقدمها المتدربين للتعبير عن حالات فنية مختلفة.









اقرأ أيضا:













يتم تدريب الاطفال والشباب خلال الورش الفنية تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية و الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتخصصين .













و تشمل الورش و الانشطة التدريب على التطريز بالخرز والديكوباج والرسم على الزلط وتصميم الحُلى والمعلقات النسجية، و التشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل، والرسم على الزجاج وتشكيل الجبس والرسم بالخيوط والكروشيه، وتصميم الأقنعة، والموزيك.











