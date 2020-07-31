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تعليم

فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشا للأطفال في إجازة الدراسة| تفاصيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ورشا فنية لليوم الواحد للأطفال والشباب والطلائع،  ضمن انشطة الكلية التى تقام فى إجازة اخر العام  الدراسى 2019 / 2020 . 



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تهدف  هذه الورش الفنية و الانشطة الى  تنمية الحس والارتقاء به وبالوعى الفنى لدى الشباب والاطفال فى المجتمع واستثمار امكانيات البيئة المحيطة لتنفيذ أشكال فنية تعمل على نشر الذوق والجمال من خلال أعمال فنية وأفكار إبداعية يقدمها المتدربين للتعبير عن حالات فنية مختلفة.


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يتم تدريب الاطفال والشباب خلال الورش الفنية تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية و الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتخصصين . 



و تشمل الورش و الانشطة التدريب  على التطريز بالخرز والديكوباج والرسم على الزلط وتصميم الحُلى والمعلقات النسجية، و التشكيلات الورقية والطباعة بالاستنسل، والرسم على الزجاج وتشكيل الجبس والرسم بالخيوط والكروشيه، وتصميم الأقنعة، والموزيك. 



وعلى الطلاب الراغبين بحجز هذه الورش التواصل مع الصفحة الرسمية لكلية الفنون التطبيقية على مواقع التواصل الاجتماعى او على الرقم : ٠١١٤٤٣٣١٥١٢٣ .
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