نجوى إبراهيم: السوشيال ميديا جعلت القريب منك غريب

قالت الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، إن التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، وانتشار السوشيال ميديا جعلت أفراد الأسرة تعيش فى جزر منعزلة نظرًا لكثرة مواقع التواصل الاجتماعى التى بات الجميع منشغلا بها عمن هو بجواره، وتابعت "السوشيال جعلت القريب منك غريب.. البيت بقى مليان غرباء".









وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج"التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مواقع التواصل الاجتماعى جعلت الأسرة تتباعد ولا تتقارب، وتابعت: "أنا بسمى الواتساب بالواد ساب.. لأن فعلًا الابن أو البنت تركت الأسرة وهى متواجدة معها تحت سقف واحد.. وده بيأكد أنها شفطت الحب والمشاعر ولغيت حاجات كتير فى حياتنا الأحضان والقبلات".









وعن طقوسها خلال عيد الأضحى المبارك، قالت نجوى إبراهيم، إنها تحتفل به فى بيتها مع أبنائها وأحفادها".