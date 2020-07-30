عشان أساعد أبويا.. وليد توفيق: أنا معشتش عيد أو اتنين فى حياتى لأنى بشتغل

قال المطرب اللبنانى وليد توفيق، إنه لم يعش أيام العيد ويمارس طقوسه كما يفعل الآخرون، موضحًا أنه عندما كان شابًا، كان يعمل ليلًا من أجل مساعدة والده فى نفقات الأسرة التى يبلغ عددها 10 أفراد، وتابع: "ومن هنا أريد أن أوجه رسالة لكل شاب عليك بالعمل ويجب أن تكون عصامى".





وأضاف "توفيق"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية نجوى إبراهيم، عبر التليفزيون المصرى، قائلًا: "العادات والتقاليد العربية فى التعامل مع الأعياد تكاد تكون متشابها.





وتابع وليد توفيق: "عندنا بنزور المقابر ومن ثم نعود للبيت لأكل المعمور ومن ثم الذهاب إلى السينما.. وأنا معشتش العيد كتير.. يمكن عيد ولا عيدين فى حياتى .. لان كنت أشتغل بالليل علشان اساعد والدى..الحياة لم تكن سهلة.. ولما اتشهرت أنا بغنى فى العيد ..لكن كورونا حرمتنى من الحكاية دى هذه الأيام".