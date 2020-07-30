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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. الشباب يعلن تجديد عقد نجم الفريق.. وانتقال مايكون أصبح مؤكدا

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية على مدار اليوم ونرصد لكم أبرزها كالآتي...


أعلن نادي الشباب السعودي تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبد الله العويشير.


ونشر الشباب رسالة عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".


كشفت تقارير تركية، عن تطورات مهمة بشأن مفاوضات نادي النصر السعودي مع جلطة سراي من أجل شراء المدة المتبقية في عقد البرازيلي مايكون.


وعاد مايكون إلى جلطة سراي بعد فشل المفاوضات مع النصر لتمديد تعاقده إلى أكتوبر، أو شراء عقده بصفة نهائية، لإصرار النادي التركي على تقاضي 3 ملايين يورو.
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