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رياضة

انتقال مايكون أصبح مؤكدا.. اِعرف أحدث تفاصيل صفقة النصر السعودي

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير تركية، عن تطورات مهمة بشأن مفاوضات نادي النصر  السعودي مع جلطة سراي من أجل شراء المدة المتبقية في عقد البرازيلي مايكون.


وكان مايكون عاد إلى جلطة سراي بعد فشل المفاوضات مع النصر لتمديد تعاقده إلى أكتوبر، أو شراء عقده بصفة نهائية، لإصرار النادي التركي على تقاضي 3 ملايين يورو.



ونشر الصحفي التركي سليمان رودوب عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، أن استكمال أعمال انتقال مايكون إلى النصر بصفة نهائية لم تستكمل بسبب إجازة البنوك".



وتابع: "انتقال مايكون إلى النصر أصبح أمرا مؤكدا".



وكانت تقارير إعلامية كشفت أن مايكون نجح في إقناع جلطة سراي في تخفيض متطلباتهم المادية من 3 ملايين يورو إلى 1.7 مليون يورو، للموافقة على بيع عقده إلى نادي النصر.
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