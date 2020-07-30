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استشاري تغذية يضع روشتة طبية لـ عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف  الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، الروشتة الصحية الواجب إتباعها خلال عيد الأضحى.


وقال استشاري التغذية العلاجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أنه طبيًا يجب على الإنسان تناول من ١ إلى ١.٥ جرام بروتين لكل كيلو، لافتا إلى أن الخسائر دائما ما تأتي مع البزخ والإفراط في كل شيء، مؤكدًا أن الاعتدال في الطعام لن يحدث معه أي مشاكل.


ونوه إلى أن هناك عادات متوارثة في حياتنا عموما وبالأكل على وجه الخصوص، مردفا: "نحن نسمي الأعياد والمناسبات بما نتناوله من طعام فيها، فنطلق على العيد الأضحى عيد اللحمة وعيد الفطر عيد الكحك، ومناسبة شم النسيم عيد الرنجة".


وأشار إلى  أن أي أكلة تستغرق في هضمها من ساعتين إلى ثلاث ساعات باستثناء البروتين يستغرق في هضمه من ٤ إلى ٦ ساعات ولذلك يجب الابتعاد عن تناول اللحوم والبروتينات في وجبة العشاء . 


 وأوضح: "اللي بيغسل كلى واللي عنده مشاكل في الكبد هم الأكثر عرضة للمشاكل الصحية ويجب عليهم الحذر".

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