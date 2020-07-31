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حوادث

تجديد حبس عاطل قتل مواطنا لسرقته بالمقطم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:19 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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عمرو خليفة - اسلام مقلد
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس محمد ع. «عاطل»، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بقتل مواطن لسرقته.

البداية كانت بلاغًا بسقوط مواطن من أعلى مطلع المقطم على قضبان السكة الحديد مما أدي إلى وفاته في الحال.

وأثبتت التحريات أن عاطل يدعي محمد ع. وراء الواقعة، لسرقه المواطن، بعدما شاهده يسير وحيدًا فاتجه ناحيته بغرض سرقته وعندما قاومه قام بالتعدي عليه بالضرب ودفعه من أعلى المنحدر مما ترتب عليه سقوطه أرضًا على شريط السكة الحديد.

تم إعداد عده كمائن تمكن أحدهم من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للنيابة، التي بدروها أمرت بحبسه.
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