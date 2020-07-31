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وائل الإبراشي يعيد على نجوي إبراهيم بـ 50 جنيهًا وترد: معاك 3000 وتديني 50!

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:01 ص
وائل ونجوى
وائل ونجوى
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عبد الخالق صلاح
فى موقف طريف أقدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، على طلب "العيدية"، من الإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء خلال مشاركتها له تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، الأمر الذى دفع مقدم البرنامج إلى إخراج 50 جنيها وتقديمها للإعلامية القديرة.

وقال "الإبراشى"،: "نجوى إبراهيم تستحق ما لا يقدر بمال وهذه العيدية هى رمزية"، فعلقت الإعلامية القديرة قائلة: "بتمشى فى الشارع بكام يعنى معاك كام يا وائل فى جيبك"، فرد "الإبراشى" بـ3 آلاف، فعلقت ضاحكة: "3 آلاف وبتدينى 50 جنيها، فرد "الإبراشى": "لأن فيه ناس كتير".

وتحدثت نجوى، أن مواقع التواصل الاجتماعى جعلت الأسرة تتباعد ولا تتقارب، وتابعت: "أنا بسمى الوتساب بالواد ساب..لأن فعلًا الأبن أو البنت تركت الأسرة وهى متواجدة معها تحت سقف واحد..وده بيأكد أنها شفطت الحب والمشاعر  لغة حاجات كتير فى حياتنا الأحضان والقبلات".

وعن طقوسها خلال عيد الأضحى المبارك، قالت، نجوى إبراهيم، إنها تحتفل به فى بيتها مع أبنائها وأحفادى".
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