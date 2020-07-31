يارب ودايما بصحة وسعادة.. رامز جلال يهنئ متابعيه بحلول عيد الأضحى المبارك

من ناحية أخرى اقترب الفنان رامز جلال من الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى" حيث يتبقى له ما يقرب من 30% من مشاهده وكان صور جزءا كبيرا منه قبل رمضان.





الفيلم يشارك فى بطولته مع رامز جلال كل من غادة عادل وبيومى فؤاد وشيماء سيف وتاليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من المواقف التى يتعرض لها بطل العمل.





ويعد هذا الفيلم التعاون الثالث بين رامز جلال وغادة عادل بعد فيلمى "الباشا تلميذ" و"عيال حبيبة".