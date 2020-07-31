AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يارب ودايما بصحة وسعادة.. رامز جلال يهنئ متابعيه بحلول عيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
Advertisements
سعيد فراج
نشر الفنان رامز جلال، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، حرص فيها على تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

وكتب رامز جلال، في تغريدته على تويتر: «كل سنه وانتوا طيبين .. وعيد سعيد عليكوا يارب ودايما بصحه وسعاده اللهم امين يارب»، لتنهال عليه التعليقات والتهاني. 

من ناحية أخرى اقترب الفنان رامز جلال من الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى" حيث يتبقى له ما يقرب من 30% من مشاهده وكان صور جزءا كبيرا منه قبل رمضان. 

الفيلم يشارك فى بطولته مع رامز جلال كل من غادة عادل وبيومى فؤاد وشيماء سيف وتاليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من المواقف التى يتعرض لها بطل العمل. 

ويعد هذا الفيلم التعاون الثالث بين رامز جلال وغادة عادل بعد فيلمى "الباشا تلميذ" و"عيال حبيبة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربنا يجمعنا دايما على الخير.. رامز جلال يهنئ الجمهور بعيد الفطر

عيد مبارك.. منى فاروق تهنئ جمهورها بعيد الفطر

بالأبيض والأسود.. منى فاروق بإطلالة محتشمة في عيد الفطر

رامز جلال يقترب من انتهاء تصوير فيلمه الجديد «هيكل نظمي»

تسلم إيدك.. تعرف على هدية معجبة لـ رامز جلال

قرش البحر يضرب من جديد.. شاهد رامز جلال على الجيت سكي

ترشيحاتنا

منح المالك 40% والمستأجر 60% من القيمة البيعية للمحل حال تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم غير السكنى

تمنى للعراق الرخاء والاستقرار..السيسي يهنئ برهم صالح بعيد الاضحى

بعد التأكد من نية الزمالك.. صالح جمعة في الأهلي "يا مولانا كما خلقتني"

خاص.. الأهلي يعلن توقيع أزارو خلال أيام.. وتطور إيجابي في التعاقد مع رمضان صبحي

أخبار الزمالك.. نجم الفريق يثير الجدل.. وفرصة لثلاثي الناشئين.. وحقيقة إيقاف القيد

أمطار الهضبة الإثيوبية.. السودان يضع خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر

رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة