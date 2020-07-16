AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسرين طافش تكشف تفاصيل رفضها مقالب رامز جلال

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:08 م
رامز جلال - نسرين
رامز جلال - نسرين طافش
Advertisements
سعيد فراج
قالت الفنانة السورية نسرين طافش، إنها لا تغضب من المزاح، لكن بحسب نوعية المزحة التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنها لا تتقبل نوعية من المزاح، قائلة «ما بحبش الهزار التقيل».  




وحول تقبلها لنوعية مقالب الفنان رامز جلال، أضافت الفنانة نسرين طافش، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها تحب رامز كمقدم وكإنسان مُبدع «creative» وكممثل كوميدي، وشخصيته أيضًا. 


وتابعت نسرين طافش، أنها عرض عليها المشاركة في برنامج رامز جلال، العام الماضي، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم في البداية أنه برنامجه، لافتة إلى أنه حدث شيء أمامها جعلها تشك، وحينما سألت وتقصت الموضوع، عرفت أنه برنامجه، وهذا ما جعلها تعتذر. 


وأوضحت، طافش، في تصريحها، أنها عندما تقصت عرفت تفاصيل المقلب، وهذا ما جعلها تعتذر، لافتة إلى انها كانت ستقبل إن لم تعلم طبيعة المقلب لو لم تعلم تفاصيله، وقالت: «يمكن لو ما عرفتش كان الموضوع هيبقى مختلف .. لكن لما عرفت ما حبتش أكمل وأضحك على الناس». 


واكدت نسرين طافش، أن رامز جلال، حقق نجاحًا كبيرًا ببرامج المقالب طوال السنوات الماضية، وهو ناجح في هذه الجزئية، وهو حق مشروع له أن يقدم هذا النوع وينجح فيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاء وصراخ وشلوت.. ريهام عبد الغفور تسقط في فخ رامز جلال.. أبرز اللقطات

منة عرفة تكشف سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعرها ببرنامج رامز مجنون رسمي

من غير بنطلون.. رامز جلال يحرج نبيلة عبيد على الهواء.. فيديو

قلبي بيدق.. نبيلة عبيد لحظة مشاهدة رامز جلال.. فيديو

عصبية ولا فرفوشة؟.. نسرين طافش تكشف شخصيتها بعيدا عن الفن

ترشيحاتنا

لو معندكش تكييف.. 5 طرق للحصول على الهواء البارد بشكل طبيعي

فيديوجراف.. انفجارات كونية تهدد الحياة على سطح الأرض

الفيفا يصدر تصنيف المنتخبات لشهر يونيو .. مصر الـ51 وبلجيكا في الصدارة

فوائد غير متوقعة لـ ملح البحر على الصحة.. تعرف عليها

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

اكتمل النصاب بـ73 صوتاً.. إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان التونسي اليوم

AdvertisementS

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

السيسي للقبائل الليبية: سندخل بلادكم بناء على طلب منكم وسنخرج بأمر منكم

على طريقة ياسمين صبرى.. أمينة خليل عن خطيبها: بيضحكني

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

بدء الدراسة 17 أكتوبر.. بالصور شاهد تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021

قرار جمهورى بتعيين مندوبين بمجلس الدولة

لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين

بسبب قصة حب .. فلاح ونجلاه يقتلان رجل دين ويمزقان جسده بالمنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخل التجارب النهائية .. كل ما تود معرفته عن لقاح موديرنا الأمريكي لعلاج كورونا

بعد حفل خطوبتها.. 10 إطلالات لـ أمينة خليل جريئة ومثيرة

السيارة انقسمت نصفين.. طفل يلقى حتفه بسبب قيادة والدته المتهورة