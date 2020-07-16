نسرين طافش تكشف تفاصيل رفضها مقالب رامز جلال





، أضافت الفنانة نسرين طافش ، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها تحب رامز كمقدم وكإنسان مُبدع « creative » وكممثل كوميدي، وشخصيته أيضًا. وحول تقبلها لنوعية مقالب الفنان رامز جلال









وتابعت نسرين طافش ، أنها عرض عليها المشاركة في برنامج رامز جلال، العام الماضي، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم في البداية أنه برنامجه، لافتة إلى أنه حدث شيء أمامها جعلها تشك، وحينما سألت وتقصت الموضوع، عرفت أنه برنامجه، وهذا ما جعلها تعتذر.









وأوضحت، طافش، في تصريحها، أنها عندما تقصت عرفت تفاصيل المقلب، وهذا ما جعلها تعتذر، لافتة إلى انها كانت ستقبل إن لم تعلم طبيعة المقلب لو لم تعلم تفاصيله، وقالت: «يمكن لو ما عرفتش كان الموضوع هيبقى مختلف .. لكن لما عرفت ما حبتش أكمل وأضحك على الناس».







