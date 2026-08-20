قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعدما أدانته مصر.. ما هو المشروع الاستيطاني E1 ولماذا يمثل خطرًا على الدولة الفلسطينية؟
رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر
خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها
الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة
وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر
بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
بالأسماء .. محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإعادة توزيع 8 قيادات وعاملين بالديوان العام
المنوفية تستيقظ على حادث أليم.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص وإصابة 17 أخرين في انقلاب سيارة عمال على طريق كفر داود – السادات
بعد شكوى على «فيسبوك» .. تحرّك فوري لوقف تسريب الصرف خلف عمارات «أكا» بالغردقة
محمد صبحي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات دورية
بعد وصولها لـ100 جنيه شهريًا.. هجوم برلماني بسبب زيادة رسوم خدمة العملاء بفواتير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيرجسون ملك المدربين.. الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

فيرجسون
فيرجسون
منتصر الرفاعي

على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي نجح العديد من المدربين في ترك بصمة بارزة داخل المسابقة لكن السير أليكس فيرجسون يظل صاحب المكانة الأبرز بعدما انفرد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البريميرليج، خلال مسيرته التاريخية مع مانشستر يونايتد.

فيرجسون.. ملك مدربي الدوري الإنجليزي

يتصدر السير أليكس فيرجسون قائمة المدربين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد مانشستر يونايتد لحصد 13 بطولة ليصبح الرقم القياسي باسمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وخلال سنواته الطويلة في أولد ترافورد صنع فيرجسون واحدة من أعظم حقب الهيمنة في تاريخ الكرة الإنجليزية وأسهم في ترسيخ مانشستر يونايتد كأحد أكبر أندية القارة الأوروبية.

جوارديولا في الوصافة

يحتل الإسباني بيب جوارديولا المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجًا بالدوري الإنجليزي، بعدما حصد 6 ألقاب مع مانشستر سيتي، وقاد الفريق إلى فترة من السيطرة اللافتة على المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

ويتساوى جوارديولا في عدد الألقاب مع بوب بيزلي، مدرب ليفربول السابق وجورج رامزي المدير الفني التاريخي لأستون فيلا اللذين حققا 6 بطولات في حقبة دوري الدرجة الأولى القديم.

فينجر ومورينيو.. 3 ألقاب

يظهر الفرنسي أرسين فينجر والبرتغالي جوزيه مورينيو ضمن قائمة المدربين الأكثر تتويجا بعدما حصد كل منهما 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد فينجر أرسنال إلى 3 بطولات بينما حقق مورينيو العدد نفسه مع تشيلسي، ليؤكد الثنائي حضوره بين أبرز المدربين الذين تركوا بصمة في تاريخ المسابقة.

قائمة المدربين الأكثر تتويجا

وتضم قائمة أكثر المدربين تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ عددا من الأسماء التي صنعت حقبا تاريخية مع أنديتها وعلى رأسها فيرجسون وجوارديولا وبيزلي ورامزي.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 21 أغسطس 2026 على أن تختتم منافساته يوم 30 مايو 2027 بإقامة الجولة الـ38 والأخيرة.

ويفتتح أرسنال، حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

الدوري الإنجليزي أليكس فيرجسون مانشستر يونايتد جوارديولا فينجر ومورينيو قائمة المدربين الأكثر تتويجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 77 من العائدين الفلسطينيين

ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ 77 من العائدين الفلسطينيين

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يدشن كنيسة "الشهيدين مارجرجس والأمير تادرس الشطبي" بمطار النزهة بالإسكندرية

حملات التقصي

الزراعة: فحص 80 ألف رأس ماشية للكشف عن البروسيلا والسل خلال يوليو

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد