فيرجسون ملك المدربين.. الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي نجح العديد من المدربين في ترك بصمة بارزة داخل المسابقة لكن السير أليكس فيرجسون يظل صاحب المكانة الأبرز بعدما انفرد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البريميرليج، خلال مسيرته التاريخية مع مانشستر يونايتد.

فيرجسون.. ملك مدربي الدوري الإنجليزي

يتصدر السير أليكس فيرجسون قائمة المدربين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قاد مانشستر يونايتد لحصد 13 بطولة ليصبح الرقم القياسي باسمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وخلال سنواته الطويلة في أولد ترافورد صنع فيرجسون واحدة من أعظم حقب الهيمنة في تاريخ الكرة الإنجليزية وأسهم في ترسيخ مانشستر يونايتد كأحد أكبر أندية القارة الأوروبية.

جوارديولا في الوصافة

يحتل الإسباني بيب جوارديولا المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجًا بالدوري الإنجليزي، بعدما حصد 6 ألقاب مع مانشستر سيتي، وقاد الفريق إلى فترة من السيطرة اللافتة على المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

ويتساوى جوارديولا في عدد الألقاب مع بوب بيزلي، مدرب ليفربول السابق وجورج رامزي المدير الفني التاريخي لأستون فيلا اللذين حققا 6 بطولات في حقبة دوري الدرجة الأولى القديم.

فينجر ومورينيو.. 3 ألقاب

يظهر الفرنسي أرسين فينجر والبرتغالي جوزيه مورينيو ضمن قائمة المدربين الأكثر تتويجا بعدما حصد كل منهما 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد فينجر أرسنال إلى 3 بطولات بينما حقق مورينيو العدد نفسه مع تشيلسي، ليؤكد الثنائي حضوره بين أبرز المدربين الذين تركوا بصمة في تاريخ المسابقة.

قائمة المدربين الأكثر تتويجا

وتضم قائمة أكثر المدربين تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ عددا من الأسماء التي صنعت حقبا تاريخية مع أنديتها وعلى رأسها فيرجسون وجوارديولا وبيزلي ورامزي.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 21 أغسطس 2026 على أن تختتم منافساته يوم 30 مايو 2027 بإقامة الجولة الـ38 والأخيرة.

ويفتتح أرسنال، حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.