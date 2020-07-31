افرد جناحك وطوف معنا فى رحلة لـ مرسى مطروح.. صور

مرسي مطروح معشوقة محبي الهدوء، وصفاء المياه الفيروزية، تسحرك بمجرد رؤيتك لشواطئها، الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط، لتدفعك طبيعتها البكر لتكون أثيرا فى غرامها ، طيبة أهلها وابتسامتهم، التى تستقبل بشهامة أبناء البلد.





مطروح "جنة وروح"، هكذا يلقبها الكثير من المصريين، الزائرين لها سنويا دون انقطاع، لقضاء إجازتهم السنوية، للاستمتاع بالسباحة في مياهها الكرستالية.





افرد جناحك معنا عزيزي، القارئ لنطوف فى شوارع وشواطئ مرسي مطروح، ولن ننسي أسواقها فى تقريرنا التالي..





الإقامة

فى مرسى مطروح، تستطيع تأجير الشقق المصيفية، والتى تبدأ أسعارها من 200 جنيه فى اليوم الواحد، بالإضافة إلى الفنادق السياحية، ذات دراجات نجومية مختلفة، وكلها وفقا لاختيارك، وتستطيع الاختيار والانتقاء وفقا للسعر ما بين الصفوف الأولى على الشواطئ أو الشوارع الداخلية.





شواطئ

ببساطة تستطيع استئجار تاكسي أو المواصلات العامة، لينقلك إلى الشاطئ الذى ترغب فيها، وأشهرها "روميل، البوسيت، العوام، الغرام،ـ الأبيض، الفيروز، كليوباترا، الليدو، جميعها شواطئ ذات شواطئ هادئة، بمياه فيروزية تستطيع مشاهدة، قدميك أثناء السباحة.





استمتع بلحظاتك الجميلة، بين الرمال البيضاء، وروعة منظر الشاطئ.

مقاهي وجلسات

تستطيع الاستمتاع بالجلوس على المقاهى والجلسات السيوية، للاستمتاع بعروض الفلكلور، من رقصات بملابس أهالي مطروح وسيوة، لتعيش أجواء مبهرة، كما تستمتع باحتساء الشاي على "راكية النار" لتودب فى مذاق مختلف.





التسوق

حين تبحث عن الأعشاب والتوابل، الصحراوية فسوف تذهب إلى سوق ليبيا، فهو شهير جدا، وحين دخولك ستتذوق وتأخذك رائحة التوابل والبهارات، وزيت الزيتون بكافة أنواعه.





السيرك

تستطيع مشاهدة أنت وأسرتك حضور عروض السيرك وهناك نوعان منه، يقوم بها شجعان وموهوبين، يقدمون لك ما يبهرك.