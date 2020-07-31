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أخبار العالم

أمريكا تسجل نحو 1400 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيل 1379 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال يوم واحد. 

وهذا ثالث يوم على التّوالي تُسجّل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار. 

كذلك، سجلت البلاد 72,238 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأمريكية منذ بداية الوباء نحو 4,5 ملايين.

وبعد أن شهدت تحسّنًا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتّحدة الارتفاع منذ نهاية يونيو، خصوصًا في جنوب البلاد وغربها. 

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