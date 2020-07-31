في يوم .. كليب يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب يحقق مليون مشاهدة

حقق كليب اغنية " يا بلدنا يا حلوة" للنجم عمرو دياب مليون مشاهدة بعد مرور يوم على طرحه بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات الكبرى.





كما تصدر الكليب تريند يوتيوب في مصر والوطن العربي، محتليا المركز الاول.





وحرص عمرو دياب دياب والمخرج العريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية،وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.





يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية



