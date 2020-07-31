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سيارات

5 علامات تدل على وجود خلل في حساس الأكسجين بالسيارة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
أصبحت السيارات مزودة بالتكنولوجيا اللازمة التي نحتاج إليها، وبدأت في الاعتماد على العديد من أجهزة الاستشعار أو ما تسمى بـحساس الأكسجين، الذي يلعب دورًا هامًا في تقليل تعرض السيارة للأعطال بقدر الإمكان وتقليل نسبة استهلاك الوقود في السيارة، وأي خلل او عطل به يسبب استهلاك في وقود السيارة. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز العلامات التي تدل على وجود خلل في حساس الأكسجين

1-من أبرز العلامات التي تدل على تلف حساس الأكسجين بالسيارة هو ارتفاع معدل استهلاك الوقود بالسيارة، إذا لاحظت في أحد الأيام أن السيارة بدأت تستهلك كمية عالية من الوقود، في تلك الحالة يجب معرفة أن حساس الأكسيجين بدأ يتعرض إلى التلف. 

2-سماع صوت انفجار في عادم السيارة.

3-ظهور علامة غريبة في التابلو تعد مؤشر واضح يشير إلى بداية ظهور أعطال في حساس العادم أو المعروف باسم حساس الشكمان أو حساس الأكسجين، وأنه أوشك على التلف بشكل نهائي. 

4-اهتزازات أثناء القيادة، وتذبذب في Rpm.

5-ضعف عزم محرك السيارة. 

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