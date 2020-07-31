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ديني

شئون الحرمين تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام بعشر لغات .. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:41 ص
شئؤون الحرمين تنقل
شئؤون الحرمين تنقل خطبة عيد الأضحى من المسجد الحرام
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محمد شحتة
تنقل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مشروع خادم الحرمين للترجمة الفورية لخطب الحرمين التابع للرئاسة خطبة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام للعام الحالي 1441هـ التي سيلقيها فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إلى دول العالم بعشر لغات.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي أن اللغات العشر التي ستتم ترجمة الخطبة إليها هي : الإنجليزية، والفرنسية، الروسية، والأوردو، والفارسية ، والصينية ، و التركية ، والبنغالية ،و الهاوسا ، و الملاوية "، مبينًا أن هذه الخطوة ستُسهم بعون الله في إيضاح مضامين الخطبة وما تحمله من رسالة إسلامية هادفة لجميع المسلمين في العالم باختلاف لغاتهم.

وبين الحميدي أنه في إطار التعاون بين الرئاسة ووكالة الأنباء السعودية، سيتم بإذن الله بث ترجمة الخطبة باللغات : الإنجليزية، والفرنسية، والروسية ، والصينية، والفارسية على موقع "واس" الإلكتروني، مفيدًا أنه يمكن متابعة الخطبة بمختلف اللغات عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول ( Arafat Sermon )، وموقع رئاسة الحرمين الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.
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