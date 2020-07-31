بالكلمات .. كوبليهات ألبوم إليسا صاحبة رأي قبل طرحه

روجت الفنانة اللبنانية اليسا لالبومها الجديد " صاحبة رأي" المقرر طرحه 1 اغسطس بالتزامن مع عيد الاضحى.





وقبل طرح الألبوم كاملا ، استعانت اليسا ببعض كوبليهات من اغاني البومها الجديدة منها اغنية عظيمة التي كشفت عن كلماتها :" وارتكبت في حق نفسي معاك جريمة".







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وايضا اغنية " مباحة ليك " التي تقول كلماتها :"وبرضه اتديت لنفسك حق تضايقني وتعدي حدودك ..وبنظرة عينيك تخنقني بقيت كارهه وجودك .. مين اللي قالك انك انت اي واحدة مباحة ليك".





وطرحت اليسا مقطع من اغنيتها " وفى " التي جاءت كلماتها :" وتقول كلمات الاغنية : ع قد ما انت وفي ع قد ما انت خاين متل اللي عم يقطع نفس تا يشوف اذا بيّضاين لو قد ما اوفيا كنا // بيضل في ناس بتعجبنا // ما حدا يعمل فيه ملاك // كلنا خنّا و إنخنّا".



