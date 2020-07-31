إصابات كورونا في مصر تنحدر حتى حاجز الـ400.. جامعة الدول تدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت





بومبيو يؤيد إزالة السودان من قائمة الإرهاب

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تعافيه إثر عملية جراحية ناجحة

العراق.. 560 قتيلا بين المتظاهرين والأمن منذ أكتوبر

تونس.. سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

بريطانيا ترفع مدة الحجر الصحي لمصابي "كورونا"









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 401 حالة إصابة جديدة و46 حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 38236 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن نائب أمير الكويت طمئن نائب رئيس الحرس الوطني على صحة أمير البلاد.





وقالت "الراي" إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية.





وأشار الوزير الأمريكي أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعوق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.





وذكرت "الوطن" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جدد دعوته إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق رسمي لإيقاف القتال والأعمال العسكرية، مناشدًا الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن أية أعمال أو تحركات عسكرية من شأنها تصعيد الوضع في الميدان أو إذكاء الصراع في البلاد وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك،





وأفادت "الجريدة" بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر أمس المستشفى، بعد تعافيه إثر عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.





ونقلت "القبس" عن الحكومة العراقية أن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت شهورا العام الماضي، فيما عهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي.





وذكرت "كونا" أن عملية التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان التونسي والمخصصة للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، انتهت بسقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، حيث صوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات.





دوليًا، أشارت "الوطن" إلى بريطانيا تتجه نحو رفع مدة العزل الذاتي للأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو من ظهرت عليهم الأعراض، لعشرة أيام بدلا من أسبوع.



