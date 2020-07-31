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أخبار العالم

الملك سلمان يغرد: نسأل الله أن يتقبل من ضيوف الله حجهم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى وموسم الحج الشريف. 

وقال الملك سلمان: "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية .. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير".

والخميس أكمل حجاج بيت الله الحرام، النفرة من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية، متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، وفق الإجراءات الوقائية المقررة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم يتم تسجيل أي أمراض، أو إصابات بفيروس كورونا.

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