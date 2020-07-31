لتموين: المخابز والمجمعات الاستهلاكية تستقبل الجمهور في أول أيام العيد

وأشار إلى أن الوزارة توفر الخراف الحية في 36 شادرا بسعر 58 جنيها للكيلو، فضلا عن الخراف المستوردة المبردة بسعر 100 جنيه للكيلو.





ولفت إلى أن وزارة التموين وفرت أكثر من 20 ألف رأس أضحية، مؤكدا توافر اللحوم البرازيلي بـ 65 جنيها.



