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اقتصاد

لتموين: المخابز والمجمعات الاستهلاكية تستقبل الجمهور في أول أيام العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.


وقال المصيلحي «منظومة الخبز ستكون متوافرة خلال أيام العيد، فضلا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يومي الوقفة وأول أيام العيد».

وأشار إلى أن الوزارة توفر الخراف الحية في 36 شادرا بسعر 58 جنيها للكيلو، فضلا عن الخراف المستوردة المبردة بسعر 100 جنيه للكيلو.

ولفت إلى أن وزارة التموين وفرت أكثر من 20 ألف رأس أضحية، مؤكدا توافر اللحوم البرازيلي بـ 65 جنيها.

وأوضح أن سعر اللحوم بمصر يشهد استقرار منذ عامين وهو ما يجبر السوق الخاصة على عدم إقرار زيادة بالأسعار.
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