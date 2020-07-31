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أخبار العالم

بعد التصعيد الأخير..وزير الدفاع التركي: اجتماع مع الجانب اليوناني في أنقرة خلال أيام

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة عن اقتراب اجتماع تركي يوناني للتفاوض حول الأزمات العالقة بينهم بشأن شرق المتوسط عقب التصعيد الأخير.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية عن أكار قوله :"ننتظر عقد اجتماع مع اليونان في أنقرة خلال الأيام القادمة".

وأضاف أكار أن الاجتماع مع الجانب اليوناني يستهدف حل المشاكل العالقة بيننا.

ولم يشر أكار إلى مستوى اللقاء سياسيا أو عسكريا، كما لم يذكر وجود أطراف أخرى.

وجاء ذلك عقب وصول التصعيد بين البلدين إلى ذروته خلال الأيام الماضية بسبب إعلان تركيا التنقيب في منطقة شرق المتوسط في منطقة الجرف القاري اليوناني، لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدخلت وحذرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن اليونانيين لن يتهاونوا في حماية مياههم الإقليمية، كما حذرته من استخدام الاتحاد الأوروبي لسلاح العقوبات.

وتراجعت تركيا عن التصعيد، وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن حربا كانت توشك على الاندلاع بين اليونان وتركيا لكن ميركل تدخلت في اللحظات الأخيرة.

إلى ذلك، قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش، أمس الخميس، بجولة تفقدية للوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع اليونان وبلغاريا.

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