إفطار جماعي ومقاعد البادية وزيارات عائلية.. طقوس أهالى سيناء بعد ذبح الأضاحي أول أيام العيد

كما تجمع الرجال والشباب والأطفال لبدء جولة زيارة الأسر للأقارب من العمات والخالات والبنات المتزوجات لتقديم هدية العيد من اللحم، وتتبادل الأسر هذه الهدية معا.ويلتقي أبناء القبيلة الواحدة أو العائلة في الديوان الرئيسي بالقرية أو التجمع لاستقبال جيرانهم وأقاربهم الذين يأتون لتقديم التهنئة بعيد الأضحي خاصة عقب صلاة الظهر .وعندما يحل موعد الغذاء تجهز الولائم بمشاركة العائلات في المقعد وهي في الغالب الفتة والأرز التي تشتهر بها بادية سيناء ليتناول المهنئون بالعيد الغذاء معا بالمقاعد والدواوين ويبقى هذا الاحتفال على مدى أيام العيد.اقرا ايضا: