إفطار جماعي ومقاعد البادية وزيارات عائلية.. طقوس أهالى سيناء بعد ذبح الأضاحي أول أيام العيد

تشهد محافظة شمال سيناء في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك طقوسا خاصة في عيد الأضحى، من حيث ذبح الأضاحي في المنازل، والتناوب لمساعدة الجيران في عملية الذبح.
كما تتناول الأسرة طعام الإفطار من اللحم والكبد والكلاوي سواء في المقعد البدوي ليتناول شيخ القبيلة وأقاربه الإفطار معا في تقليد جماعي لا ينقطع عند أبناء البادية، وكذلك أفراد الأسر في المنازل.
كما تتناول الأسرة طعام الإفطار من اللحم والكبد والكلاوي سواء في المقعد البدوي ليتناول شيخ القبيلة وأقاربه الإفطار معا في تقليد جماعي لا ينقطع عند أبناء البادية، وكذلك أفراد الأسر في المنازل.
كما تجمع الرجال والشباب والأطفال لبدء جولة زيارة الأسر للأقارب من العمات والخالات والبنات المتزوجات لتقديم هدية العيد من اللحم، وتتبادل الأسر هذه الهدية معا.
ويلتقي أبناء القبيلة الواحدة أو العائلة في الديوان الرئيسي بالقرية أو التجمع لاستقبال جيرانهم وأقاربهم الذين يأتون لتقديم التهنئة بعيد الأضحي خاصة عقب صلاة الظهر .
وعندما يحل موعد الغذاء تجهز الولائم بمشاركة العائلات في المقعد وهي في الغالب الفتة والأرز التي تشتهر بها بادية سيناء ليتناول المهنئون بالعيد الغذاء معا بالمقاعد والدواوين ويبقى هذا الاحتفال على مدى أيام العيد.
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ويلتقي أبناء القبيلة الواحدة أو العائلة في الديوان الرئيسي بالقرية أو التجمع لاستقبال جيرانهم وأقاربهم الذين يأتون لتقديم التهنئة بعيد الأضحي خاصة عقب صلاة الظهر .
وعندما يحل موعد الغذاء تجهز الولائم بمشاركة العائلات في المقعد وهي في الغالب الفتة والأرز التي تشتهر بها بادية سيناء ليتناول المهنئون بالعيد الغذاء معا بالمقاعد والدواوين ويبقى هذا الاحتفال على مدى أيام العيد.
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