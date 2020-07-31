ادبح يا زكي قدرة.. كيف ظهر الجزار في السينما المصرية

البطل الأول في عيد الأضحى هو "الجزار"، " وكان لـ"الجزار" حضور مهم وكبير في عدد من الأفلام السينمائية، ويرصد " صدى البلد" أبرز الأفلام التي ظهر فيها الجزار.





"صلاح نظمي".. في فيلم "على باب الوزير" قدم صلاح نظمي دور "حلاوة العنتبلي" الجزار الذي يزيد أسعار اللحوم ويتم القبض عليه أكثر من مرة، في فيلم "على باب الوزير" بطولة عادل إمام ويسرا وسعيد صالح.





"عدلى كاسب".. فى فيلم "السفيرة عزيزة" قدم عدلي كاسب شخصية الجزار الشرير في فيلم "السفيرة عزيزة" بطولة "سعاد حسنى" و"شكري سرحان"، حيث قدم دور جزار شرير، يرفع أسعار اللحوم، ويفرض سطوته على أهل الحارة، ويسرق حقوق شقيقته التي رفض إعطاءها ميراثها الشرعي.





"عادل أدهم".. في فيلم "المدبح" "ادبح يا زكى قدرة.. يدبح زكى قدرة... اسلخ يا زكى قدرة يسلخ زكى قدرة".. هذه هى الجملة الأكثر شهرة في فيلم "المدبح" التي كانت على لسان الفنان الكبير الراحل "عادل أدهم"، والذى لعب دور الجزار "زكى" أحد العمال فى المدبح، حيث كان يلعب دور الجزار المغلوب على أمره والذى يعمل تحت إمرة "معلمة" كبيرة تتحكم فى كل مجريات الأمور.





"محمد سعد".. في فيلم "بوحة" جسد محمد سعد شخصية الجزار الظريف فى فيلم "بوحة" واعتمد فى هذه الشخصية على النكات اللطيفة والقفشات خفيفة الدم، واستطاع أن يقدم "كاركتر" مختلفا لشخصية الجزار، بعيدا عن الشكل التقليدي للجزار الذي يزيد الأسعار.



