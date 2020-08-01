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برلمان

بعد حلها في الأردن.. الشهاوي: جماعة الإخوان في طريقها للنهاية

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، بأن جماعة الإخوان الإرهابية في طريقها للنهاية ولاسيما بعد التصويت على سحب الثقة منها ومن رئيس الحكومة الإخواني في تونس وقبلها حل الجماعة وما يتبعها من نقابات وأنشطة في الأردن.

وألمح الشهاوي، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تلقت ضربات موجعة أيضا أوروبيا بعد حظر أكثر من دولة أوروبية لهم بل والاتجاه لمعاقبة زعيم تنظيمهم الدولي في نهاية أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية شعارها الإرهاب والفوضى والشر للجميع، لذا لابد من حلها في كل دول العالم لانهم أينما حلوا حل الخراب والفوضى.
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