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محافظات

محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:59 ص
جولة المحافظ
جولة المحافظ
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عبد العزيز جمال
قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بجولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة .

وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أكد على الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم .
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
محافظ القاهرة : غلق كامل للمتنزهات والحدائق ضمن الإجراءات الاحترازية ..صور
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