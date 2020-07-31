حريق ضخم في العاصمة الإيرانية طهران..فيديو

تداولت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع فيديو لحريق ضخم في العاصمة الإيرانية طهران.





ونشرت صحيفة "انتخاب" الإيرانية مقطع فيديو لحريق قالت إنه في مستودع بضائع بشارع فدائيان إسلام في العاصمة طهران.





وأظهر الفيديو تواجدا مكثفا من رجال الإطفاء للتعامل مع الحريق.





كما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان يمكن رؤيتها على بعد أميال بسبب احتراق العديد من البضائع المخزنة.





وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة "برنا" إنه في نهاية الرصيف حيث موقع المستودع تم بناء حوالي 800 متر من الحظائر المستقوفة بطريقة غير آمنة، مشيرا إلى أن جميع البضائع المتواجدة تحترق.



