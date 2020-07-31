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مجزر أبي سنبل يبدأ ذبح أضاحي مشروع الصكوك بوزارة الأوقاف

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:13 ص
مجزر أبي سنبل يبدأ
مجزر أبي سنبل يبدأ ذبح أضاحي مشروع الصكوك بوزارة الأوقاف
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محمد شحتة

بدأ مجزر أبو سنبل، صباح اليوم، وعقب صلاة عيد الأضحى المبارك، بعمليات ذبح الأضاحي الخاصة بمشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف.

وصرح الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح أضاحي الأوقاف ستنطلق مباشرة من مجزر أبي سنبل عقب صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بإشراف كامل من فريق عمل إدارة أوقاف (أبو سمبل) التابعين لوزارة الأوقاف، وبمشاركة الطب البيطري ووزارة التموين.

جدير بالذكر أن الأوقاف تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق ، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.

كما يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، كل ذلك ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.

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