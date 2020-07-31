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حوادث

الداخلية: ضبط 24 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات وتنفيذ 65 ألف حكم قضائي فى 24 ساعة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:05 م
حملات الداخلية
حملات الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 24 قطعة سلاح نارى و111 قضية مخدرات وتنفيذ 65282 حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 24 قطعة سلاح نارى بحوزة 22 متهم وهى بندقية آلية و3 بنادق خرطوش وطبنجة و19 فرد محلى و33 طلقة مختلفة الأعيرة وضبط 163 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (65282) حكم قضائى متنوع وهى 208 حكم جناية و21426 حكم حبس جزئى و4376 حكم حبس مستأنف و30921 حكم غرامة و8351 حكم مخالفة .

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 111 قضية مخدرات بحوزة 122 متهم، وضُبط خلالها على كمية من لبانجو وزنت 8,400 كيلو جرام، وكمية من الحشيش وزنت 6,775 كيلو جرام، وكمية من الهيروين وزنت 1,275 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 245 جرام، وكمية من مخدر البودرة وزنت 90 جرام، وكمية من الإستروكس وزنت 982 جرام، وكمية من الفودو وزنت20 جرام، و1245 قرص مخدر، وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 28 متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 326 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 30558 مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 95 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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