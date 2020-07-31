الداخلية: ضبط 24 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات وتنفيذ 65 ألف حكم قضائي فى 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 24 قطعة سلاح نارى و111 قضية مخدرات وتنفيذ 65282 حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 24 قطعة سلاح نارى بحوزة 22 متهم وهى بندقية آلية و 3 بنادق خرطوش و طبنجة و 19 فرد محلى و 33 طلقة مختلفة الأعيرة و ضبط 163 قطعة سلاح أبيض.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (65282) حكم قضائى متنوع وهى 208 حكم جناية و 21426 حكم حبس جزئى و 4376 حكم حبس مستأنف و 30921 حكم غرامة و 8351 حكم مخالفة .





وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 111 قضية مخدرات بحوزة 122 متهم، وضُبط خلالها على كمية من لبانجو وزنت 8,400 كيلو جرام، و كمية من الحشيش وزنت 6,775 كيلو جرام، و كمية من الهيروين وزنت 1,275 كيلو جرام، و كمية من مخدر الشابو وزنت 245 جرام، و كمية من مخدر البودرة وزنت 90 جرام، و كمية من الإستروكس وزنت 982 جرام، و كمية من الفودو وزنت20 جرام، و 1245 قرص مخدر، و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 28 متهم، و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.





وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 326 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 30558 مخالفة مرورية، و فى مجال فحص السائقين تم فحص 95 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .







