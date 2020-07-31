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أخبار البلد

عيد أضحي سعيد.. حسين فهمي يهنئ المسلمين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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منار نور
هنأ الفنان حسين فهمي، المسلمين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

ونشر الفنان حسين فهمي، صورة تجمعه مع شقيقه الفنان مصطفي فهمي عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا: "كل سنه وأنتو طيبين ..عيد أضحي سعيد". 

يُذكر أن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر الماضي تضمنّت، نصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

من جانبه، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، الساعة 10 مساء.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.
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