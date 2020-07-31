AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير: تثبيت التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة ورسالة طمأنة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:18 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن  تثبيت فيتش التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات العالمية في  الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار.



وأضاف كريم عادل في تصريحات لصدى البلد، أن تثبيت التصنيف الائتماني يعد رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمواطن المصري في قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد المصري الصلابة والمرونة.

وتابع الخبير الاقتصادي: بالإضافة إلى الصلابة في القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل حدة تأثيرها، والمرونة في سرعة التكييف والتعامل مع ما تسببه الأزمات التي تحدث قي البيئة الخارجية العالمية دون أضرار أو تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري. 

وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للدولة المصرية يأتي بالتزامن مع تخفيض المؤسسات المالية العالمية لتصنيف ٢٣ دولة على مستوى العالم، وهو ما يعكس مدى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ومدى أهمية الاجراءات التحفيزية والداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما أعطى الاقتصاد المصري القدرة على الثبات وعدم التراجع بل وتوقع بتحقيق اعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة القادمة.

وكانت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني قد أكدت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اقتصادات أمريكا ومنطقة اليورو تراجعا قياسيا بسبب أزمة كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنسبة ارتفاع 7%..نائب وزير المالية: الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية سجلت ٤١٢ مليار جنيه

440 مليون دولار استثمارات أجنبية جديدة في السوق المصري

للمرة الثانية منذ بداية كورونا.. وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر «ب+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وزير المالية: المؤسسات الدولية تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند «B+».. الاقتصاد المصري قادرعلى التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا.. الإصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة في مواجهة الصدمات.. وتوقعات بتحقيق معدل نمو موجب 2020

خبير: ثبات التصنيف الائتماني لمصرعند +B يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطانى: لن أقف ساكنا وفيروس كورونا يستعيد قوته مجددا

وصفة عمرها 1000 عام.. علاج قوي للبكتيريا من مواد طبيعية

بـ لوك جديد.. أمل رزق تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

من استيقظ من نومه الآن وحتى الظهر.. صلاة عيد الأضحى لم تفت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور