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أخبار البلد

طقس ثاني يوم العيد.. حار رطب على القاهرة وفرص للأمطار في الصعيد والعظمى تصل إلى 47 درجة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:44 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حار رطب على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على أقصى الغرب، يكون معتدل على السواحل الشمالية، أما على محافظات الصعيد يكون معتدل على الشمال شديد الحرارة على الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحينا، ويكون هناك نشاط للراح على مناطق من جنوب سيناءء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وحول نسب الرطوبة، على القاهرة والوجه البحري تكون 80 للعظمى والصغرى 35، على السواحل الشمالية 88 عظمى والصغرى 45، على شمال الصعيد 65 للعظمى والصغرى 25، على جنوب الصعيد 40 عظمى والصغرى 18.

أما عن حالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حول درجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، القاهرة 36/25، الاسكندرية 32/25، بورسعيد 32/26، رفح 33/23، كاترين 35/25، بني سويف 38/25، أسوان 46/31، الوادي الجديد 47/29.

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