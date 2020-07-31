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حرارة ورطوبة.. تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى..فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:36 ص
الطقس
الطقس
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محمود محسن
استعرض "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولي، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الخميس أول أيام عيد الأضحي 30 يوليو 2020 بمحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس حار رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح ستكون معتدلة، وتنشط في بعض الأحيان، مع شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح، كما أن السواحل الشمالية ستشهد شبورة مائية وطقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، تنشط في بعض الأحيان.

ومن المتوقع أيضًا، أن تصل معدلات الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى نحو 80%، وأن يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة، والرياح معتدلة وتنشط في بعض الأحيان وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما ستنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوبي سيناء والصعيد، وتكون رعدية في بعض الأحيان. 

أما ليلًا، فإن الجو سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلُا على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 36  والصغرى 25
الأسكندرية العظمى 30  والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 28  والصغرى 21
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26
دمياط العظمى 31  والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 24
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 33 والصغرى 22

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