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فن

من علي "الطشت".. أحمد فلوكس يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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منار نور
هنأ الفنان أحمد فلوكس، المسلمين بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك بفيديو كوميدي. 

ونشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي انستجرام وهي يغسل الملابس علي " الطشت " وعلق قائلا: " كل سنة وانتوا طيبين . عيد سعيد عليكم ... انبسطوا و العبوا و افرحوا " . 

يُذكر أن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر الماضي تضمنّت، نصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

من جانبه، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، الساعة 10 مساء.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.
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