غدا.. رحلة سعيدة.. على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

ينطلق في الثامنة مساء غدًا السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، العرض المسرحي "رحلة سعيدة"، مع الالتزام بنسبة حضور 25% للجمهور وفقًا للإجراءات الاحترازية وإتباع التعليمات الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

"رحلة سعيدة" إنتاج فرقة المسرح الحديث - شعبة المواجهة والتجوال، التابعة للبيت الفني للمسرح، تدور أحداث العمل داخل أتوبيس مسافر في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

يشارك في بطولة العمل كل من محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.



