أحمد عمر هاشم: لا مانع شرعا من الترويح على النفس والأهل في العيد

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أنه ينبغي على المسلمين أن يستغلوا موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، بالتقرب إلى الله والإكثار من الصدقات وأعمال الخير وصلة الأرحام وبر الوالدين.





وأضاف عمر هاشم، في خطبة الجمعة من مسجد التليفزيون، أنه لا مانع شرعا من الترويح على النفس والتوسعة على الأهل والفقراء والمحتاجين من خلال الاضاحي.





وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" آلا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يارسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة".





وقال إن أفضل وقت للتضحية هو بعد صلاة عيد الاضحى المبارك ، فيقول الله تعالى ( فصل لربك وانحر )



