AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استمرار الاحتفال بعيد الأضحى وإقامة طقوسه لدى المصريين.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:38 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - على الخشاب
رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك إجراء المواطنين طقوس عيد الأضحى وإقامة الذبائح وإحتفال الأطفال.

وظهرت فى الصور إحتفال المصريين بعيد الفطار وإستمرار إقامة ذبح الاضاحى من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.


اقرأ أيضًا:

وعلى صعيد آخر قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تخلو طريقة من طرق قتل الحيوان من شعوره بالألم، حتى في طرق القتل التي ينادي بها المدَّعون؛ من قتله صعقًا بالكهرباء أو عن طريق المسدس الواقذ الذي يصيبه في الجمجمة، أو في مركز من مراكز المخ فيسقط صريعًا في الحال، غير أن ذبح الحيوان بالطريقة الإسلامية أيقن بوفاته في وقت قليل جدًّا، والطرق الأخرى قد لا تصيب قتل الحيوان مباشرة، مما يجعله يشعر بألم يتضاعف لا يُقارَن بألم الذبح.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن طريقة الذبح في الإسلام هي أرحم الطرق في إزهاق روح الحيوان وأكثرها إراحة له؛ إذ إنه بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ لا يشعر الحيوان بأية آلام، وذلك لا يتجاوز الدقيقتين كما يقول المتخصصون، ويغيب فيها الحيوان عن الوعي في جزء من الثانية، ويصفى دمه في نحو دقيقتين.

استمرار الاحتفال بعيد الأضحى وإقامة طقوسه لدى المصريين.. صور
استمرار الاحتفال بعيد الأضحى وإقامة طقوسه لدى المصريين.. صور
استمرار الاحتفال بعيد الأضحى وإقامة طقوسه لدى المصريين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية أضحية العيد .. بدءا من الشراء حتى توزيع لحمها

الإسكندرية تضع ضوابط وشروط ذبح الأضاحي بمحل الجزارة وإقامة الشوادر

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

نشرة المرأة والصحة.. نصائح لمنع تفشي كورونا خلال عيد الأضحى.. احتياطات عند ذبح الأضحية.. 10 صور تبرز جمال نرمين الفقي.. طرق تنظيف البشرة بالبخار

محافظ مطروح يتفقد المجزر استعدادا لعيد الأضحى

طريقة ذبح الأضحية في الإسلام

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة وبرد ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر ضيوف الرحمن من طقس العيد

كائنات فضائية.. تغريدة مثيرة للجدل لـ إيلون ماسك عن الأهرامات ورمسيس الثاني

رئيس الوزراء البريطانى: لن أقف ساكنا وفيروس كورونا يستعيد قوته مجددا

تعرف على إيرادات فيلم "الغسالة" في أول يوم عرض بوقفة عيد الأضحى

شاهد.. عادل إمام يحتفل بعيد الأضحى المبارك

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

AdvertisementS

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم

الداخلية: الإفراج عن 770 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم